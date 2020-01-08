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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Глава сената США обвинила Трампа в провокации войны

, 14:08 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: заявление Нэнси Пэлоси

Глава сената США обвинила Трампа в провокации войны
на скриншоте youtube-видео Эрик Картман из "Южного парка", как символ поведения Дональда Трампа

Председатель американского парламента Нэнси Пэлоси назвала действия администрации президента США провокацией. Она рассказала, что сенат планирует сделать в связи с происходящими событиями.

Со своим заявлением Пэлоси выступила на twitter. В среду стало известно о бомбардировке американских баз в Ираке. Это вызвало озабоченность спикера сената.

«Мы внимательно следит за ситуацией после бомбардировок американских войск в Ираке», — написала Нэнси Пэлоси: «Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации и потребовать, чтобы Иран прекратил свое насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну».

Позиция кажется взвешенной. Особенно после высказывания Дональда Трампа. За пару часов до заявления спикера сената, президент США брызгался совсем другой риторикой.

«Все хорошо! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке», — заявил Трамп: «Сейчас оцинваются потери и ущерб. Они зашли далеко. Ну, хорошо! У нас есть самые мощные и хорошо оснащенные военные в любой точке мира, безусловно!»

Трамп пообещал еще выступить с официальным заявлением с утра. Пока он молчит: в Вашингтоне рассвет еще только забрезжил. Хочется верить, что ожидающееся выступление не будет в той же стилистике хулигана Эрика Картмана из мультсериала «Южный парк». И Дональд Трамп не будет тыкать пальцем в сторону Ирана с дразнилкой: «Ня-ня-ня-ня-ня!»

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