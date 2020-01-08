После трагедии в Иране, Путин написал Зеленскому

//Политика 13+

8 января 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: пресс-служба Кремля

Владимир Путин на фото пресс-службы

Президент России выразил соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера. Владимир Путин направил телеграммы украинскому лидеру и главе еще одного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поводом для телеграмм стало крушение авиалайнера «Международных украинских авиалиний». Авиакатастрофа произошла в небе над Тегераном. Погибли 176 человек. И Президент России выразил соболезнования.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — сообщила пресс-служба Владимира Путина, рассказывая о телеграмме Владимиру Зеленскому.

Еще одним адресатом скорбной телеграммы стал президент Ирана Хасан Рухани. Ему также выражены соболезнования в связи с гибелью людей.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», — процитировала пресс-служба текст, направленный в адрес иранского лидера.