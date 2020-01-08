Поклонская рассказала о своей версии крушения украинского самолета

Наталья Поклонская в своем Instagram-аккаунте предположила, что причиной крушения украинского авиалайнера в Тегеране могла быть вовсе не техническая неисправность.
Депутат Госдумы напомнила, что незадолго до случившейся трагедии силами США был ликвидирован иранский генерал Сулеймани, а затем Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке.
«С учётом такой предыстории появляются определённые мысли, что причиной крушения самолёта и гибели людей является не техническая неисправность, а огромное желание кого-то разжечь крупномасшабную войну», - предположила она.