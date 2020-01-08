Поклонская рассказала о своей версии крушения украинского самолета

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8 января 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Наталья Поклонская в своем Instagram-аккаунте предположила, что причиной крушения украинского авиалайнера в Тегеране могла быть вовсе не техническая неисправность.

В Иране заявили о невозможности опознать погибших при крушении самолета

Депутат Госдумы напомнила, что незадолго до случившейся трагедии силами США был ликвидирован иранский генерал Сулеймани, а затем Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке.

«С учётом такой предыстории появляются определённые мысли, что причиной крушения самолёта и гибели людей является не техническая неисправность, а огромное желание кого-то разжечь крупномасшабную войну», - предположила она.