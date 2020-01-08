Пушков рассказал о возможной войне

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8 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, что в том случае, если Соединенные Штаты ответят на удары Ирана по базам США в Ираке, то войны не избежать.

Произошел обстрел баз США в Ираке, погибли 80 человек

В Иране заявили, что страна готова к действиям после убийства генерала Сулеймани. Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по двум американским базам. По мнению Пушкова, ответные действия США могут привести к большой войне.

«Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», - прокомментировал случившееся российский сенатор.