Пушков рассказал о возможной войне

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, что в том случае, если Соединенные Штаты ответят на удары Ирана по базам США в Ираке, то войны не избежать.
В Иране заявили, что страна готова к действиям после убийства генерала Сулеймани. Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по двум американским базам. По мнению Пушкова, ответные действия США могут привести к большой войне.
«Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», - прокомментировал случившееся российский сенатор.