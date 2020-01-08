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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Польше открыто потребовали от Лукашенко сильных сигналов в сторону Европы

, 12:27 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Polskie Radio 24

В Польше открыто потребовали от Лукашенко сильных сигналов в сторону Европы
Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Польша готова приблизить Беларусь к Западу. С такими словами выступил замглавы министерства иностранных дел Павел Яблонский. Громкое заявление прозвучало на Polskie Radio24.

Польские власти положили глаз на Белоруссию. В заявлениях замминистра иностранных дел Польши эти намерения практически не прикрыты ничем.

«Сигналы, посылаемые Беларусью на Запад, все еще относительно слабы», — заявил Яблонский.

В последнее время, президент Белоруссии действительно делал неоднозначные шаги. Он зачастил на Запад, и начал потихоньку покусывать Москву странными заявлениями по поводу войны на Украине.

В этом поведении Лукашенко читались намерения переориентироваться в сторону Евросоюза. И Европа решила показать пряник, заявив об облегчении визового режима для белорусов. По факту речь шла лишь об удешевлении стоимости шенгенских виз для граждан Белоруссии и об ускорении процесса рассмотрения заявлений на визы. Но фраза "облегчение визового режима" для официальных лиц выглядела солидной.

Все эти процессы выглядели странными. Александр Лукашенко — опытнейший политик. И он понимает, что для Европы он крайне токсичен. Уже когда начались его поездки в Москву, появился некий намек на ясность. Лукашенко использовал европейскую карту для розыгрыша своей партии с Москвой.

Весь декабрь главной внешнеполитической новостью Минска были поездки Лукашенко в Москву и Сочи. Президенты Белоруссии и России проводили переговоры по поводу «дорожных карт» интеграции Белоруссии и России.

Наверное, в Польше это не поняли. Потому что Павел Яблонский в эфире польского радио заявил: «Польша готова приблизить Беларусь к Западу».

Замминистра иностранных дел официальной Варшавы достаточно точно заметил, что Лукашенко «ведет политическую игру». Но ему уж слишком хочется, чтобы у Польши появились свои сателлиты.

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