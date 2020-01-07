Украина хочет покупать оружие в Германии. Но ей никто ничего не продает

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7 января 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: посольство Украины в Германии

Вадим Пристайко в ходе визита в Германии на фото пресс-службы МИД Украины

Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Bild. Перевод статьи на украинский язык опубликован на сайте посольства Украины в Германии.

«Германия — один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам», — заявил Пристайко.

Глава украинского МИД пояснил, что сейчас у Киева есть большие проблемы с закупкой немецкого оружия. Контракты срываются.

«Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам», — посетовал главный дипломат официального Киева: «Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать».

Собственно, неидеальность государства и стала причиной, почему Киеву не продают оружие. Берлин знает, что Украина с ее войной на Донбассе стала крупнейшим теневым игроком на рынке нелегального оружия в Европе. Спустя некоторое время, проданное Киеву немецкое оружие, скорее всего, окажется снова в Германии. Причем им будут пользоваться не военные, а организованные преступные группы и террористы.