В Европе объявили о выводе военного контингента из Ирака

Сразу три европейские страны решили вывести своих военных с территории Ирака. Об этом заявили пресс-службы оборонных ведомств.
Первой заявила намерения вывести своих военных Германия. Этот вывод будет частичным. Берлин направил в Ирак 130 инструкторов, а выводит лишь 30.
Следом за Германией своих военных из Ирака решили забрать Хорватия и Словакия. С официальными заявлениями выступили представители министерств обороны этих двух стран.
Сообщается, что военнослужащие будут переброшены в Иорданию и Кувейт. Поводом для передислокации стало решение официального Багдада о выводе иностранных военных контингентов с территории страны.