В Европе объявили о выводе военного контингента из Ирака

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7 января 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

тренировка курдских офицеров под руководством немецких инструкторов на фото globallookpress.com/ Holger Hollemann

Сразу три европейские страны решили вывести своих военных с территории Ирака. Об этом заявили пресс-службы оборонных ведомств.

Первой заявила намерения вывести своих военных Германия. Этот вывод будет частичным. Берлин направил в Ирак 130 инструкторов, а выводит лишь 30.

Следом за Германией своих военных из Ирака решили забрать Хорватия и Словакия. С официальными заявлениями выступили представители министерств обороны этих двух стран.

Сообщается, что военнослужащие будут переброшены в Иорданию и Кувейт. Поводом для передислокации стало решение официального Багдада о выводе иностранных военных контингентов с территории страны.