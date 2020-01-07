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7 января 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ правящей коалиции в Эстонии ратифицировать договор о границе с Россией, о котором ранее заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас.

Напомним, Пыллуаас назвал ратификацию договора с Россией "опасной". По его словам, если Эстония заключит новый договор и откажется от Ивангорода и Печорского района, это будет иметь "огромные юридические последствия".

"Прежде всего, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и так далее", - подчеркнул спикер парламента.

Комментируя данную информацию, Алексей Пушков отметил, что Россия договор ратифицировать также не намерена: "Пусть Таллин не питает иллюзий. Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам Рийгикогу".

На своей официальной странице в сервисе микроблогов Twitter российский сенатор, член Совета Федерации напомнил, что в 2014 "мы вплотную подошли к ратификации", но "по вине эстонской стороны шанс был упущен".