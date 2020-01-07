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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Агентство Fars удалило текст про 13 сценариев мести Ирана

, 18:40 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: агентство Fars

Агентство Fars удалило текст про 13 сценариев мести Ирана
скриншот странички с удаленной новостью о 13 вариантах мести

С информационной площадки агентства Fars исчез оригинальный текст агентства Fars, в котором рассказывалось про 13 вариантов сценария мести Соединенным Штатам за убийство генерала Касема Сулеймани.

В самой новости говорилось о том, что Высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 сценариев для ответа Соединенным Штатам. С заявлением выступил секретарь иранского Совбеза Али Шамхани.

«На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести», — заявил Шамхани. Его слова процитировало агентство Fars.

Какие именно варианты предполагают эти сценарии не уточнялось. Али Шамхани лишь пояснил, что даже самый щадящий может обернуться кошмаром для Вашингтона.

Текст был опубликован агентством Fars. Он повисел некоторое время, а потом был удален. Сейчас при переходе на страничку с новостью появляется надпись: «К сожалению, запрошенная страница в настоящее время недоступна». Впрочем, новость можно найти на другой площадке того же Fars.

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