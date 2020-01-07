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7 января 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Касем Сулеймани, генерал Ирана,vk.com

Смерть генерала Касема Сулеймани сегодня уже кажется нанесла больший урон для военно-политической стратегии США на Ближнем Востоке, чем для Ирана. События развиваются далеко не так, как могли прогнозировать американцы.

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, совершенное фактически по приказу президента США Дональда Трампа, запустило целую цепочку событий, которые сегодня могут привести к новой войне. Пентагон уже заявляет о готовности нанести удар по культурно значимым местам Ирана в случае проявления агрессии в отместку за смерть военного деятеля. По решению Пентагона, на базе в Диего-Гарсия будут размещены шесть бомбардировщиков B-52, которые в случае приказа отправятся бомбить Тегеран.

Убит Сулеймани был якобы в ходе бомбардировки аэропорта в Багдаде. Правительство США оправдало эти действия тем, что это было актом защиты: в ответ на атаки против военных баз международной коалиции и посольство США. Однако в Иране придерживаются другой позиции и заявляют о том, что убийство Сулеймани было спланированной операцией. Такую же позицию поддерживает даже бывший посол Соединённых Штатов в Саудовской Аравии Час Фриман, который заявил РИА Новости:

«Это было не возмездие, как заявлено, а заранее спланированное использование предлога для убийства иностранного официального лица, обозначенного как враг. Это были военные действия, которые неизбежно приведут к ответным мерам»

Очевидно, что теперь руководство США под угрозой. Но события развиваются не только в сторону опасности для высокопоставленных лиц США. Проблема заключается также и в стратегической миссии Америки на Ближнем Востоке, где в скором времени страна может сильно утратить своё влияние.

Террористы США

Армия США на Ближнем Востоке

Первым сообщением, которое подтверждает мысль о том, что США теряют очень много после убийства иностранного военного деятеля, стало сообщение о том, что Иран объявил войска США террористической организацией. Это привело к тому, что теперь Иран призывает все международное сотрудничество на Ближнем Востоке осуществлять без участия американских военных. В том числе это касается и сдерживания конфликтных ситуаций.

К «членам» террористической организации Иран теперь относит всех военных США, деятелей Пентагона, а также лиц, которые так или иначе причастны к убийству Сулеймани. Более того, по решению правительства Ирана, любое оказание помощи, финансовая или иная поддержка американских солдат будет расцениваться, как пособничество терроризму. Таким образом, новые поправки в законодательство могут навредить не только США, но и странам на Востоке, которые сотрудничают с ними, ведь тогда для Ирана эти страны станут пособниками террористической организации. Может ли это привести к новому конфликту на Ближнем Востоке? Очевидно, может.

Тем временем, глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил о том, что Соединённые Штаты занимаются разжиганием войны и назвал все попытки США урегулировать и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке ложными:

«США уже неоднократно демонстрировали, что их политические просчеты в отношении Ирана создают угрозу не только для региона, но и для всего мира»

Уран и Иран

Дональд Трамп, президент США

Неосторожное и слишком развязанное поведение США в Иране, в том числе и убийство Касема Сулеймани, продолжает усугублять ситуацию. Так, Иранское правительство объявило о прекращении исполнения обязательств по ядерному договору, который действовал с 2015 года. Теперь Иран наладит производство по обогащению урана, при этом объемы также не будут регулироваться и ограничиваться. Очевидно, это приведёт к образованию ядерной державы в нестабильном регионе, державы враждебной США. Но опасность она будет представлять не только для США, но и для всего мира, так как угроза ядерной войны всегда обладает международным характером.

Дональд Трамп 6 января оставил в своём Twitter запись, которая состоит из одного предложения:

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия»

Видимо, для того, чтобы подкрепить своё мнение свежими доказательствами, он пригрозил властям Ирана новыми бомбардировками в регионе. Однако вряд ли такие заявления смогут действительно урегулировать ситуацию и сдержать Иран, скорее просто разозлить. Хотя разозлить иранцев ещё больше будет уже тяжело.

То, что ситуация с обогащением урана в Иране выходит из-под американского контроля, свидетельствует о потере действительно мощного влияния США на Ближнем Востоке. Возможно, очередная война в регионе выгодна для американцев, но пока американское правительство поступает очень резко и необдуманно. Это говорит о том, что оно взволновано и даже напугано. Нельзя утверждать, но вполне вероятно, что стратегия США, которая могла заранее включать в себя убийство Сулеймани, предполагала другой исход.

Выход из Ирака

Алисса Фарах, глава пресс-службы Пентагона

А, тем временем, против США уже начали вести информационную войну с целью дискредитации их военно-политической миссии на Ближнем Востоке. Так, в ряд СМИ просочилась информация о том, что Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют Соединённые Штаты, объявила о выводе войск США из Ирака. Представительство Пентагона уже поспешило опровергнуть эту информацию, однако её появление после событий с убийством генерала Сулеймани свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в регионе информационными вбросами. Так, глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах заявила (ТАСС):

«Мы продолжим консультироваться с правительством Ирака в деле разгрома террористической группировки "Исламское государство" [ИГ, запрещена в РФ] и в плане поддержки иракских сил безопасности. Мы остаемся привержены коалиции по борьбе с ИГ и гарантиям безопасного и процветающего будущего для народа Ирака»

Позиция США на данный момент очевидна: всеми силами удерживать своё военное и политическое превосходство в регионе. Однако угроза войны, выход Ирана из сделки по ядерной безопасности, объявление армии США террористической организацией – все это сильно сказывается на влиятельности американцев. А влияние может быть утеряно и вовсе, если страна продолжит двигаться в избранном направлении.