Китай призвал США к порядку

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7 января 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что США должны выполнять свои международные обязательства в качестве принимающей стороны и создать условия для нормальной работы представителей всех стран на мероприятиях ООН. Америка отказала в визе главе МИД Ирана

По его словам, это является "международным обязательством США": "Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН", - сказал Гэн Шуан.

Данный призыв представителя МИД КНР стал реакцией на поступившую накануне информацию о том, что Соединенные штаты Америки отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался прибыть на заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций, запланированному на четверг, 9 января.