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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Китай призвал США к порядку

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Китай призвал США к порядку
фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что США должны выполнять свои международные обязательства в качестве принимающей стороны и создать условия для нормальной работы представителей всех стран на мероприятиях ООН.

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По его словам, это является "международным обязательством США": "Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН", - сказал Гэн Шуан.

Данный призыв представителя МИД КНР стал реакцией на поступившую накануне информацию о том, что Соединенные штаты Америки отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался прибыть на заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций, запланированному на четверг, 9 января.

АС

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