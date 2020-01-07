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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Америка отказала в визе главе МИД Ирана

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Америка отказала в визе главе МИД Ирана
фото: соцсети

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был 9 января выступить на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, решение было принято на фоне обострения отношений, вызванного убийством командира элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани.

Ранее, пишет RT, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео "высокомерным клоуном" в ответ на его заявление о якобы радости жителей Ирака по поводу убийства в Багдаде иранского генерала.

АС

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