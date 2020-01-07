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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Обнародовано предсказание Лукашенко под иконами на следующий год

, 14:32 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: заявление пресс-службы Лукашенко

Обнародовано предсказание Лукашенко под иконами на следующий год
Александр Лукашенко в храме на Рождество на фото пресс-службы

Президент Белоруссии предсказал, каким будет следующий год для белоруссов. Это произошло в ходе рождественских богослужений. Заявление опубликовала пресс-служба Александра Лукашенко.

На Рождество Александр Лукашенко поехал в женский монастырь. Белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Она находится в Свято-Елисаветинском женском монастыре. Президент Белоруссии поставил рождественскую свечу, а потом выступил с предупреждением.

«Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость», — сказал Лукашенко.

И в этом пророчестве нет ничего удивительного. В его основе сухой прагматизм и знание международной повестки.

«Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период», — пояснил белорусский лидер: «Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует».

Наступивший год будет непростым и для самого Лукашенко. Прямо сейчас он пытается выбить цену на газ по такой же цене, какая установлена для российских регионов. Одновременно с этим он «воюет» с «дорожными картами», предполагающими интеграцию России и Белоруссии.

Для Кремля эта история тоже кажется непростой. Помимо прав есть еще и обязанности. Если Минск хочет пользоваться правами регионов, то было бы логичным, чтобы он взял на себя еще и их обязанности.

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