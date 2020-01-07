Глава Пентагона отрицает, что США покидают Ирак

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7 января 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака, заявил в понедельник, 6 января, министр обороны Марк Эспер. Такое решение было принято в конце прошлой недели после удара беспилотника США по районам Багдада, в результате чего был убит иранский военный командир Кассем Сулеймани, которого многие считают второй наиболее влиятельной фигурой в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Как отметил Соединенные Штаты по-прежнему привержены борьбе с исламским государством в Ираке вместе с союзниками и партнерами Америки.

Ранее, напомним, СМИ сообщали, что иранские официальные лица были уведомлены о том, что американские войска готовятся покинуть страну.