В Госдуме считают, что запрет Польши на

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7 января 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: сайт Госдума РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской о необходимости ввести запрет на российскую трактовку истории.

В Польше предложили принять закон против "российской трактовки истории"

"Я считаю, что это совершенно деструктивный подход в наших двусторонних отношениях … Постоянное педалирование таких аспектов не приведёт ни к чему хорошему, только дальше будет разделять наши народы", - отметил политик.

Морозов считает, что Польше следует думать о том, как развивать экономические, научно-технические и культурные связи. По его словам, народы обеих стран заинтересован в построении взаимовыгодных отношений.