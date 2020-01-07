Путин отметил Рождество в Санкт-Петербурге

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7 января 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Владимир Путин, сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на праздничную службу в честь Рождества. Известно, что российский лидер отмечает праздник в родном городе третий год.

Сам Путин рассказывал журналистам, что именно в этом соборе его крестили в детстве, причем в тайне от его отца. Ранее президент встречал Рождество в Санкт-Петербурге в 2019 году.

В этот раз глава государства прибыл на службу с губернатором города Александром Бегловым, также на праздновании присутствовал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.