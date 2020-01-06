Трамп поставил НАТО Ираком

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6 января 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото пресс-службы Белого дома

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал экстренное совещание альянса. Оно было связано с ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани неподалеку аэропорта столицы Ирака. Североатлантический альянс к убийству не причастен, но теперь вынужден реагировать.



Столтенберг пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Альянс не участвовал в убийстве генерала Сулеймани.

«Это решение США», — заявил генеральный секретарь НАТО: «Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники озабочены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе».

Вашингтон вменяет Тегерану активность в Ираке. Для США это государство было перевалочной базой для выкачиваемой из Сирии нефти. После того, как Трампа оттуда вытолкали, Пентагон вывел свои войска на территорию Ирака. И тогда власти Ирака публично напомнили Соединенным Штатам, что предоставляли территорию своей страны исключительно для транзита войск. Уговора о том, чтобы американские военные находились там на постоянной основе, не было.

Трамп отчаянно сдавал позиции по всему Ближнему Востоку. В последнее время наблюдались попытки выдавить США из этого региона. Убийство Сулеймани могло быть попыткой разрубить гордиев узел. Но! Это стало ударом по Ираку.

Стоит отметить, что Иран всегда был традиционным центром политического влияния на Ближнем Востоке. Во времена Саддама Хуссейна Багдад еще как-то пытался конкурировать с Тегераном, однако после того, как Хуссейна из Ирака убрали, соседи получили карт-бланш. В этом и кроется причина влияния Ирана на Ирак.

Убийством генерала Сулеймани по приказу Трампа всколыхнуло весь Ближний Восток. Допустившему гибель одного из влиятельнейших иранских политиков Ираку приходится лавировать между вашингтонским обкомом и мусульманским миром. Теперь Багдад с одной стороны оправдывается перед Вашингтоном, и заверяет, что не допустит гибели американских дипломатов и военных. С другой стороны, властям Ирака нужно подсушить перед мусульманским миром подмоченную Трампом репутацию. Багдад проголосовал за вывод американских войск.

Но Трамп с этим выводом не согласен. Он уже заявил, что Вашингтон затратил миллиарды долларов на строительство баз и выводить войска не намерен. Кроме того, президент США грозит сокрушительными ударами по 52 объектам на территории Ирана, в случае, если Тегеран совершит нападение.

Сложившаяся ситуация грозит глобальными последствиями. В Иране уже приведены в боевую готовность ракетные войска. Пока непонятно: эта готовность говорит о готовности к обороне или к атаке. Так или иначе, но американские базы в Ираке находятся на прицеле. Если по ним будет нанесен удар, а Трамп реализует свои угрозы, Ближний Восток вспыхнет.

НАТО будет вынуждено реагировать на эту заварушку и может вмешаться в конфликт. Возможно, североатлантический альянс и не хотел ввязываться в войну на Ближнем Востоке. Но если Вашингтон потребует помощи, деваться военному блоку будет некуда. Вашингтон — это мозг североатлантического альянса. Конечно, он уже умер, как заметили в Европе, нажил головную боль на заседалищный нерв и поставил НАТО Ираком. Но пока он функционирует. Мозг, может быть и умер, но тело его живет.