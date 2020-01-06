Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

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6 января 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: заявление Трампа

скриншот эфира телеканале Fox-news с результатом опроса о величайших угрозах миру

Президент США опубликовал новое заявление против Ирана. Судя по его оформлению, у Дональда Трампа истерика. Он как будто кричит в голос.

Трамп выразился коротко, но емко. Он написал заглавными буквами: «У ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!»

Написание текста заглавными буквами используют для привлечения внимания. Человек, как будто, кричит.

Это заявление появилось на фоне отказа Ирана от «ядерной сделки». Так называют многосторонне соглашение об отказе от ядерной программы. Изначально о выходе из договоренности об ограничениях ядерных вооружений объявил Вашингтон. Иран продолжал соблюдать формальности. Но после убийства генерала Касема Сулеймани, Тегеран отказался от навязанного ему соглашения.

Теперь, уже в общении с журналистами, Трамп заявляет о том, что он настроен на диалог и готов встретиться с властями Ирана без предварительных условий.

Это уже даже не странность. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани Дональд Трамп начал вести себя, как человек, который не способен адекватно оценить реальность. Наверное, он даже был бы готов поехать в Тегеран, чтобы провести "переговоры без предварительных условий".

Новость про красный флаг мести, вывешенный на мечети Джамкаран, персонально для нынешнего президента США, наверное, не писана. Если писана, то не читана. Если читана, то не понята. Если понята, то не так.