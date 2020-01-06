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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков: "Все уже запутались, кто же такой Гуайдо"

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков:
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков задался вопросом, кто же такой Хуан Гуайдо, комментируя информацию о том, что депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового председателя законодательного органа.

Место Гуайдо занял сторонник официальной власти Луис Парра. Кроме того, лидер оппозиции заявил, что покидает партию "Народная воля", объяснив это необходимостью сосредоточиться на обязанностях временного главы государства.

"Я попросил мою партию освободить меня от партийных обязанностей, чтобы стать независимым гражданином и посвятить себя каждой из сфер жизни страны и потребностям нашего народа", - написал господин Гуайдо в своем Twitter.

"Все уже запутались, кто же такой Гуайдо: "временный глава государства", который им ни дня не был, новый спикер, но незаконно избранный лишь оппозицией в Национальной ассамблее?", - отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Он указал также на то, что в свете последних новостей Гуайдо теперь можно назвать и экс-спикером, так как оппозиция уже избрала на этот пост другого депутата: "Одно ясно с Гуайдо: нелегитимен во всем", - подытожил политик.

АС

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