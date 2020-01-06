Меркель примчится в Кремль обсудить Иран с Путиным за спиной Трампа

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6 января 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: пресс-служба Кремля

Владимир Путин на фото пресс-службы Кремля

Канцлер Германии приедет в Москву по приглашению Владимира Путина. Визит состоится конце недели, и судя по всему, носит экстренный характер. Это понятно по срочности поездки и темам. Обсуждать будут Ближний Восток, то есть то, что натворил в этом регионе Трамп.

Политический вечер на международной арене перестает быть томным. Ангела Меркель летит в Москву для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Президента РФ. Рабочий визит канцлера Германии состоится 11 января по приглашению Владимира Путина.

«В ходе переговоров имеется в виду», — витиевато пояснила пресс-служба Президента РФ: «обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января».

Эта поездка словно сброс масок. Про Германию уже давно поговаривают, что она работает с Кремлем в тесной связке. Якобы Москва подыгрывает Берлину с тем, чтобы тот выдавил Вашингтон из Европы и занял лидирующие позиции в Старом Свете. Немецкие власти считаются одними из самых жестких идеологов антироссийских санкций в Европе. Но, по сути, они лишь расчистили поле для своего бизнеса.

Австрия с Италией ворчат на эту тему уже несколько лет. Как добропорядочные граждане Евросоюза эти страны вывели свой бизнес из России. Их место на российском рынке тут же заняли немецкие компании. Когда официальному Берлину пеняют на то, что он сам игнорирует санкции, тот отвечает, что вывод немецкого бизнеса из России нанесет ущерб его собственному ВВП.

Убийство генерала Касема Сулеймани стало вызовом всему мировому сообществу. Иран уже вывесил красный флаг мести на мечети Джамкаран. И это не «последнее китайское предупреждение», которое ничего не значит. Это реальная угроза, которая может поставить мир на очень шаткое ребро формального баланса. Мусульмане очень щепетильно относятся к своему публичному реноме. Если они объявили кровную месть, отказаться от нее они уже не могут.

Вашингтон уже пытается запугать Ирак и Иран. Трамп грозит санкциями и ударом по 52 объектам, среди которых объекты культурного наследия. Если это произойдет, это будет означать крах всей мировой правовой системы. Уничтожение объектов культурного наследия является международным преступлением, и ставит Соединенные Штаты на одну планку с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Ее террористы когда-то разрушили Пальмиру, считающуюся колыбелью мировой цивилизации.

Накануне генсек НАТО созвал экстренное совещание для обсуждения сложившейся ситуации. Германия входит в этот блок. Визит Ангелы Меркель в Россию для обсуждения тех же самых вопросов с Путиным говорит о многом. Ситуация слишком серьезная. Она потребовала разговора с глазу на глаз. И хотя Путин выступил с приглашением, но в гости едет, все-таки, Меркель. Это тоже может говорить о многом.