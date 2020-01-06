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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса полуострова Крым

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса полуострова Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов, фото: Instagram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал рост туристического потока с Украины признанием гражданами Незалежной российского статуса Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

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По его словам, большое число украинских туристов в Крыму можно считать "народным голосованием" по вопросу о признании российского статуса полуострова. Аксенов объяснил свои выводы тем, что к "оккупантам" в гости не ездят.

"Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются", - отметил он.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в понедельник оценил количество туристов, которые посетили полуостров в прошлом году.

АС

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