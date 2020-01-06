Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса полуострова Крым

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6 января 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Крыма Сергей Аксенов, фото: Instagram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал рост туристического потока с Украины признанием гражданами Незалежной российского статуса Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В Крыму оценили информацию о количестве туристов, посетивших полуостров в 2019 году

По его словам, большое число украинских туристов в Крыму можно считать "народным голосованием" по вопросу о признании российского статуса полуострова. Аксенов объяснил свои выводы тем, что к "оккупантам" в гости не ездят.

"Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются", - отметил он.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в понедельник оценил количество туристов, которые посетили полуостров в прошлом году.