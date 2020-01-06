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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Конгресс США хочет ограничить военные полномочия Трампа

, 14:51 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: заявление Нэнси Пэлоси

Конгресс США хочет ограничить военные полномочия Трампа
Председать сената США на фото пресс-службы

Палата представителей проголосует по резолюции об ограничении военных действий Трампа. С таким заявлением выступила председатель американского парламента Нэнси Пэлоси.

Действия администрации Трампа названы провокационными и непропорциональными. Убийство генерала Касема Сулеймани поставила под угрозу американских военных, дипломатов. Пэлоси отметила серьезную эскалацию конфликта в отношениях с Ираном.

«Мы обеспокоены тем, что администрация приняла это решение без консультаций с Конгрессом и без уважения к военным полномочиям Конгресса, предоставленным Конституцией», — объяснилась председатель сената США: «На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по резолюции военных держав об ограничении военных действий президента в отношении Ирана. Согласно этой резолюции, если Конгресс не предпримет никаких дальнейших действий, то военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней».

Резолюцию представит конгрессмен Элисса Слоткин. Ранее она работала аналитиком ЦРУ и Пентагона и специализировалась на Ближнем Востоке.

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