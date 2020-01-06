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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко хочет отказаться от покупки российского газа за доллары

, 14:07 [ «Аргументы Недели», , ]

Лукашенко хочет отказаться от покупки российского газа за доллары
Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

Правительство Белоруссии планирует отказаться от расчетов в долларах при покупке газа из России. Об этом говорится в документе, который призван повысить доверие к национальной валюте.

Документ называется «Стратегия повышение доверия к национальной валюте до 2035 года». Его положения будут учитываться при подготовке последующих документов социально-экономического развития. Про отказ от доллара говорится на 9 странице.

«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается: рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — говорится в стратегии.

В контексте этой новости уже цитируют Лукашенко. Ранее он утверждал, что хотел перейти на расчеты за газ в российских рублях.

«Покупая газ, мы ищем доллары», — заявил президент Белоруссии в одном из своих интервью: «Давайте за российские рубли будем покупать, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу)».

В контексте обнародованной стратегии повышения доверия к белорусскому рублю, эти слова Лукашенко выглядят достаточно неоднозначно. Получается, реальным намерением президента Белоруссии был переход на белорусский, а не на российский рубль.

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