Лукашенко хочет отказаться от покупки российского газа за доллары

Правительство Белоруссии планирует отказаться от расчетов в долларах при покупке газа из России. Об этом говорится в документе, который призван повысить доверие к национальной валюте.
Документ называется «Стратегия повышение доверия к национальной валюте до 2035 года». Его положения будут учитываться при подготовке последующих документов социально-экономического развития. Про отказ от доллара говорится на 9 странице.
«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается: рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — говорится в стратегии.
В контексте этой новости уже цитируют Лукашенко. Ранее он утверждал, что хотел перейти на расчеты за газ в российских рублях.
«Покупая газ, мы ищем доллары», — заявил президент Белоруссии в одном из своих интервью: «Давайте за российские рубли будем покупать, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу)».
В контексте обнародованной стратегии повышения доверия к белорусскому рублю, эти слова Лукашенко выглядят достаточно неоднозначно. Получается, реальным намерением президента Белоруссии был переход на белорусский, а не на российский рубль.