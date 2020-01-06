Ангела Меркель посетит Россию 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом в грядущую субботу, 11 января. Согласно последней информации, поездка политика состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Меркель и Путин намерены обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада, в ходе которого погиб иранский генерал Сулеймани. Кроме того, политики планируют поделиться мнениями об урегулировании внутриукраинского конфликта в контексте договоренностей саммита "нормандской четверки".

Кроме того, канцлер ФРГ и президент России обсудят ситуации в Сирии и Ливии.