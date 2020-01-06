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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Ангела Меркель посетит Россию 11 января

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ангела Меркель посетит Россию 11 января
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Michele Tantussi/dpa
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом в грядущую субботу, 11 января. Согласно последней информации, поездка политика состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.
 
Меркель и Путин намерены обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада, в ходе которого погиб иранский генерал Сулеймани. Кроме того, политики планируют поделиться мнениями об урегулировании внутриукраинского конфликта в контексте договоренностей саммита "нормандской четверки".
 
Кроме того, канцлер ФРГ и президент России обсудят ситуации в Сирии и Ливии.
ЕТ

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