Глава МИД Латвии: Мы солидарны с нашим союзником США

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4 января 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, фото соцсети

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил полную поддержку США в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Мы солидарны с нашим союзником США, реализующими право на самооборону, удары США в Ираке последовали за серией опасных и провокационных действий со стороны поддерживаемых Ираном сил. Мы призываем к дипломатическим действиям по уменьшению эскалации и напряжения».

Какое мнение по данному высказыванию у латвийцев?

Анна, Рига: «Яркий пример независимости Латвии. Успел «правильно» подсуетиться».

Валдис, Рига: «Почему министр единолично принял такое решение? Где официальное заявление? Все нужно согласовывать с парламентом. Какие последствия для Латвии будут? Сложно предположить….»

Гундега, Вентспилс: «Поддерживать агрессию США, конечно, безопасней, чем выразить претензии. Что тут сказать? Хозяина не обсуждают».

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может быть использовано Россией в своих интересах в Беларуси.

«Надеюсь, что напряженность на Ближнем Востоке Россия не использует чтобы «наладить» отношения с Беларусью»,- отметил политик.