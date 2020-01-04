Глава МИД Латвии: Мы солидарны с нашим союзником США

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил полную поддержку США в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он заявил в социальных сетях.
«Мы солидарны с нашим союзником США, реализующими право на самооборону, удары США в Ираке последовали за серией опасных и провокационных действий со стороны поддерживаемых Ираном сил. Мы призываем к дипломатическим действиям по уменьшению эскалации и напряжения».
Какое мнение по данному высказыванию у латвийцев?
Анна, Рига: «Яркий пример независимости Латвии. Успел «правильно» подсуетиться».
Валдис, Рига: «Почему министр единолично принял такое решение? Где официальное заявление? Все нужно согласовывать с парламентом. Какие последствия для Латвии будут? Сложно предположить….»
Гундега, Вентспилс: «Поддерживать агрессию США, конечно, безопасней, чем выразить претензии. Что тут сказать? Хозяина не обсуждают».
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может быть использовано Россией в своих интересах в Беларуси.
«Надеюсь, что напряженность на Ближнем Востоке Россия не использует чтобы «наладить» отношения с Беларусью»,- отметил политик.