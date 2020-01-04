Медведев провел кадровые перестановки в Департаменте гособоронзаказа правительства

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4 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в Департаменте государственного оборонного заказа правительства. Председатель правительства назначил Бориса Наконечного директором Департамента гособоронзаказа кабмина.

Бывший руководитель Департамента гособоронзаказа Сергей Хуторцев снят с этого поста в связи с выходом на пенсию. Глава правительства подписал соответствующее распоряжение.

Полковник Борис Наконечный ранее занимал пост заместителя начальника Главного управления - начальника управления планирования, формирования и реализации госпрограммы вооружения и гособоронзаказа Минобороны России.