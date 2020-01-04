Политолог заявил, что руководство США «сходит с ума», как в свое время в СССР

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4 января 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Российский политолог Алексей Мухин сравнил действия властей Соединенных Штатов с руководством СССР за несколько лет до развала Советского союза. «Это надо использовать», - считает специалист.

«США сходят с ума, как и руководство СССР в последний период, и это замечательно», - уверен Мухин. При этом он считает, что сначала Америка потеряет Ливию и Ирак.

Ранее американские войска нанесли ракетный удар в аэропорту Багдада. При этом был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который возглавлял спецподразделение «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции.