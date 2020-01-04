Политолог заявил, что руководство США «сходит с ума», как в свое время в СССР

Российский политолог Алексей Мухин сравнил действия властей Соединенных Штатов с руководством СССР за несколько лет до развала Советского союза. «Это надо использовать», - считает специалист.
«США сходят с ума, как и руководство СССР в последний период, и это замечательно», - уверен Мухин. При этом он считает, что сначала Америка потеряет Ливию и Ирак.
Ранее американские войска нанесли ракетный удар в аэропорту Багдада. При этом был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который возглавлял спецподразделение «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции.