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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Польше заявили о финансировании российской армии

, 15:05 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: pb.pl

В Польше заявили о финансировании российской армии
Петр Вожняк на фото globallookpress.com/ Dominika Zarzycka

Поляки финансируют российскую армию. С таким заявлением выступил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк. Он объяснил, как это получается.

Польша закупает российский газ. От 20 до 30 процентов от каждой платежки идет на финансирование российской армии. Такова арифметика Возняка.

Пока непонятно, какой целью руководствуется глава PGNiG. Он также заявил о том, что Москва использует газ, как «энергетическое оружие».

«Мы несколько раз исптывали результаты применения энергооружия Россией», — пояснил Петр Вожняк: «Особенно дважды, на рубеже 2005/06 и затем в 2009 году, когда нас без причины с нашей стороны отрезали от поставок газа. Не было ни задержек платежей, ни технического сбоя, ни какого-то большого спора. Просто Россия решила нам тогда не подавать газ».

Судя по всему, Вожняк припомнил случаи, когда Россия была вынуждена перекрыть газ из-за того, что его начала воровать Украина. Либо у главы компании PGNiG короткая память и ему пора на пенсию. Либо он решил оклеветать Москву.

Подача газа в Европу изначально не прекращалась. Просто, Киев перекрыл вентиль и начал закачивать энергоресурсы (в том числе польские) себе в хранилища. Вентиль был перекрыт, чтобы прекратить хищения. Почему поляки не посадили Украину себе на шею — этот вопрос стоило бы задать Возняку.

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