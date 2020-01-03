Зеленский завел страничку в молодежном приложении и поставил под сомнение себя в должности

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3 января 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: tik-tok

скриншот странички Зеленского в tik-tok

Президент Украины создал страничку в приложении tik-tok. Первые ролики носят юмористический характер. Но есть одно «но». Подобные видео глава государства не публикует. Он на них реагирует.

Пока на страничке Зеленского в tik-tok только пять видео. Первый ролик состоит из нарезки кусочков новогодней речи. На втором - располневший Зеленский включает телевизор, пьет пиво с орешками.

Платформа tik-tok была создана китайцами. Она позиционирует себя как соцсеть, в которой люди могут сохранять наиболее яркие эпизоды своей жизни. Так как ею предпочитает больше пользоваться молодое поколение, tik-tok считается молодежной. В том, что Зеленский завел страничку, конечно же нет ничего предосудительного. Проблемы в опубликованном им контенте.

Если исключить возможную пропаганду телевизионно-пивного образа жизни во втором ролике, в первых двух видео нет ничего, что бросало бы тень на реноме главы государства. Вопросы возникают к остальным трем.

На третьем ролике показан эпизод из сериала «Слуга народа». Зеленский сидит за большим столом, вокруг которого чиновники устроили гвалт, а глава государства сидит с безучастным видом. Он от всего этого устал. Четвертый ролик снят в Харкове. Оператор снял красочные гирлянды, а потом перевел кадр на тротуар, разъеденный кариесом чиновничьей безалаберности.

«В Харькове потратили 18 млн. на новогоднюю гирлянду. Не взирая на ямы», — прокомментировал Зеленский видео с гирляндами.

На пятом видео под новогоднюю музыку прибывает старинный поезд с украинскими флагами. Поначалу создается впечатление, что это какая-то сказочная постановка. Но вдруг музыка обрывается. Старинный паровоз тянет пассажирские вагоны, судя по всему, в которых едут люди.

Вообще, на подобный бардак глава государства должен реагировать и принимать меры. Но Зеленский лишь поюморил над ситуацией в стране. Ни о каких мерах, предпринятых в связи с упомянутыми президентом Украины проблемами, официальный Киев пока ничего не рассказывал.