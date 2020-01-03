Зеленский рассказал, сколько он заработал на студии

Студия «Квартал 95» принесла президенту Украины почти 5 миллионов гривен дохода. Такие данные содержатся в декларации, которая опубликована в официальном реестре.
От деятельности студии «Квартал 95» Зеленский получает роялти. Кроме того, он имеет право на получение дохода за пользование торговой маркой.
В уточненной декларации президент Украины указал, что в прошлом году он получил 4 800 000 гривен роялти. Компенсация за пользование торговой маркой составила 104 тысячи гривен.
В пересчете на рубли, общий доход Зеленского составил более 12 миллионов 800 тысяч рублей.