Зеленский рассказал, сколько он заработал на студии

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3 января 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: реестр электронных деклараций официального Киева

Владимир Зеленской на скриншоте его предвыборного youtube-ролика

Студия «Квартал 95» принесла президенту Украины почти 5 миллионов гривен дохода. Такие данные содержатся в декларации, которая опубликована в официальном реестре.

От деятельности студии «Квартал 95» Зеленский получает роялти. Кроме того, он имеет право на получение дохода за пользование торговой маркой.

В уточненной декларации президент Украины указал, что в прошлом году он получил 4 800 000 гривен роялти. Компенсация за пользование торговой маркой составила 104 тысячи гривен.

В пересчете на рубли, общий доход Зеленского составил более 12 миллионов 800 тысяч рублей.