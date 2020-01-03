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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Зеленский рассказал, сколько он заработал на студии "Квартал 95"

, 19:42 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: реестр электронных деклараций официального Киева

Зеленский рассказал, сколько он заработал на студии
Владимир Зеленской на скриншоте его предвыборного youtube-ролика

Студия «Квартал 95» принесла президенту Украины почти 5 миллионов гривен дохода. Такие данные содержатся в декларации, которая опубликована в официальном реестре.

От деятельности студии «Квартал 95» Зеленский получает роялти. Кроме того, он имеет право на получение дохода за пользование торговой маркой.

В уточненной декларации президент Украины указал, что в прошлом году он получил 4 800 000 гривен роялти. Компенсация за пользование торговой маркой составила 104 тысячи гривен.

В пересчете на рубли, общий доход Зеленского составил более 12 миллионов 800 тысяч рублей.

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