Расстрел на рынке в Киеве на канале Коломойского назвали «беспокойством»

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3 января 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

кадр сюжат о расстреле рынка из эфира телеканала, принадлежащему Коломойскому

Нападение автоматчиков на киевский рынок названо беспокойством. Такой заголовок вышел в новостром эфире телеканала «1+1». Он принадлежит Коломойскому.

О самом происшествии стало известно накануне. Вооруженная банда захватила рынок в одном из районов Киева. Преступники потребовали по 10 тысяч долларов с каждой торговой точки.

«Тем, кто отказывается платить, присылают смс-сообщения с угрозами», — сообщили украинские СМИ.

Накануне рэкетиры ворвались на рынок. Они были вооружены автоматами и расстреляли торговые точки тех, кто не согласился платить. Новость об этом вышла в том числе на телеканале Коломойского. И там назвали расстрел «беспокойством».

«Теперь в Киеве это называется «неспокiй», — прокомментировал заголовок украинских телевизионщиков оппозиционный блогер Шарий: «Из автоматов расстрел рынка. Какой смысл искать автоматчиков, если окажутся волонтерами и придется выпускать под личное обязательство?»