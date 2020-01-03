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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине исчез из проката мультфильм про "Короля-осла", похожего на Зеленского

, 18:35 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине исчез из проката мультфильм про
скриншот кадра мультфильма "Король-осел"

В Киеве из кинотеатров исчез мультфильм «Король-осел». Когда он вышел в прокат на Украине тут же начали сравнивать главного героя с Зеленским. Сходство было в манерах персонажа. В связи с этим заговорили о возможном распоряжении из президентского офиса убрать фильм.

Мультфильм сняли в Пакистане. Главным героем стал осел Мангу. Отец благословил его на исполнение любых мечтаний, и Мангу пожелал стать королем.

Сходство истории Мангу с Зеленским в мультфильме просто сквозит. Его выбирают после того, как жители заговорили о том, что им нужен народный кандидат. За ослом гоняются быки. А став королем, он позорится с нарушением правил этикета. Кроме того, Мангу не разбирается в политике.

Еще одним сходством стали фразочки главного героя. Как и Зеленский он постоянно говорит: «Дякую, дуже дякую». За это сходство тут же зацепились сторонники Порошенко. Они назвали мультфильм «100-процентным троллингом Зеленского».

Многие киевляне хотели сходить семьей в новогодние праздники, чтобы посмотреть «Короля-осла». Но тут выяснилось, что он исчез из проката.

Владельцы кинотеатров утверждают, что у мультфильма закончился прокатный срок. Тем не менее, ходят слухи, что прокатчикам спустили распоряжение убрать скандальную мультипликационную продукцию.

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