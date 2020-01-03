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3 января 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуас, фото соцсети

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия обязана отдать часть своей территории Эстонии, которая исторически была закреплена за ней.

Территориальные споры сегодня весьма сильно омрачают российскую действительность. С одной стороны, Япония уже который год непрозрачно намекает на свое желание отобрать Курильские острова. А с другой, Евросоюз и США не признают Крым российским и, внедряя экономические санкции против РФ, пытаются вернуть его украинцам. Все это достаточно серьезно сказывается и на взаимоотношениях с другими странами (что с западными, что с восточными), и на ощущении безопасности и защищенности. Не зря одной из главных фобий для россиян в 2019 году, по данным Компании развития общественных связей (КРОС), стала боязнь начала войны с Украиной. В том числе из-за Крыма, который фактически породил инцидент в Керченском проливе, обернувшийся введением военного положения на Украине.

Тартуский мирный договор

Теперь нарушать наши границы собралась и Эстония. Так, например, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуас сделал заявление во время новогоднего обращения, в котором указал, что Россия незаконно удерживает часть территории Эстонии (ТАСС):

«Второго февраля исполнится 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией. При восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН»

Получается так, что на основании этого договора, закреплённого между РСФСР и Эстонией в 1920 году, Россия обязана отдать эстонцам часть Печорского района и Ивангород. Изначально они принадлежали Эстонии, но были отданы РСФСР после вхождения Эстонской Республики в состав союзного государства. В свою очередь, Тартуский договор закреплял за Эстонией право на эти территории и, по мнению правительства страны, является чуть ли не единственным документом в ООН, который утверждает границы между странами. И бороться за эти территории, как заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Эстония будет вплоть до момента, пока не появится новый договор между странами, который установит новые границы (если, конечно, Россия не отдаст спорный район). А учитывая тот факт, что Россия далеко не та страна, что будет разбрасываться своими территориями, такое произойдёт очень вряд ли.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

Да, и в целом, позиция Кремля по этому вопросу вполне однозначная: стратегическая и юридическая сила Тартуского договора канула в лету, и Москва его уже не признает. Все это отдаленно напоминает ситуацию с Крымом, когда большая часть стран, с которыми России приходится иметь дело, оспаривают её право на территорию. Возникает аналогичный исторический спор: Крым тоже когда-то до Украины был частью России, но для международных дипломатических отношений этот факт не имеет никакого значения.

То, что спикер парламента включил тему Тартуского договора в предновогоднее обращение, говорит лишь о том, что этот вопрос снова встал на международное обсуждение. Это чревато не столько потерей территории для России (её Москва точно не отдаст), сколько очередными потерями в области мирного диалога со странами запада, то есть, со странами Европейского Союза и с США. Очевидно, чем больше территорий на границе с Россией будет контролировать НАТО, тем успешнее будет продвигаться для западных стран идеологическая и технологическая война. Именно поэтому ЕС и США поддержат Эстонию в этом вопросе, если посчитают его решение выгодным. Это может привести к введению очередных экономических санкций, которые уже успели достаточно сильно за эти годы навредить России.

Получается, есть два выхода из ситуации и оба не в пользу Москвы: либо международное давление вынудит страну поделиться частью территории, что усилит, пусть и не сильно, влияние НАТО, либо новая волна санкций какое-то время будет сковывать Россию на мировом уровне. Но это в самом наихудшем случае, в том случае, если территориальный вопрос действительно заинтересует не только Эстонию, но и союзные для неё государства. А пока бояться нечего, ведь территориальные притязания эстонцев существуют далеко не первый год, но пока сильно не сказывались на жизни нашей страны.