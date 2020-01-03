Новый год принес изменения в Рижской думе

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3 января 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская дума, заседание, фото соцсети

2020 год начался для Рижской думы с изменений: мэр Риги Олег Буров отменил принятое в его отсутствие решение назначить Эмила Якрина исполняющим обязанности директора Департамента развития города.

Надо отметить, что трудные времена для Рижской думы еще не отступили: будут ли внеочередные выборы – спорный вопрос. Но беспокойство в главном муниципальном учреждении Латвии присутствует.

Итак, что же происходит с должностью директора Департамента развития города?

Должность была вакантна. Г-н мэр в отпуске. Вице-мэр Анна Владова назначила и.о. директора данного Департамента Эмила Якрина. Г-н Буров был недоволен.

Комментирует мэр Риги Олег Буров: «Да, такое решение приняла мой зам Анна Владова. В мое отсутствие. Я не считаю, что г-н Якрин может занимать данный пост. Разумеется, я снял его с должности. Сейчас на должность директора Департамента развития города объявлен конкурс. Но пока и.о. будет Илзе Пурмале. Она уже исполняла обязанности директора департамента до 23 декабря прошлого года. Я считаю, что г-жа Пурмале большой профессионал. И для города она сделала немало».

Почему же вице-мэр Владова решила в отсутствие градоначальника произвести перемены?

Комментирует политолог Янис Григалис: «В Рижской думе идет борьба. Пока ничего точно не известно: будет ли «разгон» думы и новые выборы или нет. Г-жа Владова – человек экс-мэра Нила Ушакова, который держит «рука на пульсе» в отношении думы. Иными словами, что скажет Ушаков, то и делает Владова. Должность директора Департамента развития города – прибыльная должность. Видимо, решили «посадить» на это место, господа из «Согласия», своего человека. Увы. Не получилось. Буров решил так, как хотел. И совершенно правильно. Буров создает команду профессионалов в Рижской думе, а не «сажает» своих людей».