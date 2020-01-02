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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Глава крымских татар не согласился с новогодним обращением Зеленского

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глава крымских татар не согласился с новогодним обращением Зеленского
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Старостенко/Синьхуа/globallookpress.com

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи главы Украины Владимира Зеленского "комичной ситуацией".

Умаров напомнил, что лидер Незалежной в своем обращении "вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране", не забыл о существовании крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

"И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение сказал, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским", - сказал Умеров, комментируя речь украинского лидера, - "Мы - частичка многонациональной России".

По словам Умарова, у крымских татар все было хорошо в 2019 году, а в 2020-м будет еще лучше. По его мнению, лучшим подарком от Украины для татар станет взросление и признание, наконец, их выбора "в пользу родного дома - России".

АС

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