Украинский депутат затруднилась ответить на вопрос о принадлежности Крыма?

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2 января 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Анна Скороход на скриншоте youtube-видео

Депутат Верховной Рады Анна Скороход не смогла ответить на вопрос о юридической принадлежности Крыма. Он был среди других вопросов интервью, о котором договорился корреспондент АН с парламентарием.

По идее, Крым принадлежит России даже с точки зрения международного законодательства. Украина стала членом ООН на правах учредителя в 1945 году. Она вошла в состав организации в границах той территории, которая у нее была после Великой Отечественной войны.

Крым был передан Украине в 1954 году. Полуостров стал частью УССР на основании внутреннего документа советского правительства. Вопрос был в том, уточнял ли Киев территорию в девяностых годах, после выхода из состава СССР.

Со своей стороны корреспондент АН исследовал публичные архвы ООН в поисках документа, который уточняет территорию Украины после 1991 года. Ничего похожего найдено не было.

«Вы же понимаете, получается, как с автомобилем», — спросил корреспондент АН украинского депутата: «Не важно, кто на нем ездит. Владельцем считается тот, кто указан в техпаспорте. Может официальный Киев показать техпаспорт, который лежит в ООН? Если нет, то скандальное решение Президиума Верховного Совета СССР от 1954 года, это всего лишь доверенность. Такая же доверенность дает человеку возможность ездить на автомобиле, не привлекая внимания гаишников».

Пока депутат ничего не смогла ответить на заданный вопрос. Договоренность об интервью с ней была достигнута. Вопросы отправлены еще 27 декабря. Пошла уже вторая неделя, а ответного письма от Анны Скороход так и не пришло.