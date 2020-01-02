В Twitter объяснили пропажу публикации Трампа

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2 января 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Глава США Дональд Трамп, фото: Instagram

В минувшие выходные запись главы США о том, что стала известна личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента, была заблокирована сервисом микроблогов Twitter.

Трамп репостнул твит пользователя @Surfermom77. Профиль принадлежит даме по имени София из штата Калифорния. По мнению главы Вашингтона, временная блокировка записей также отразилась на аккаунтах миллионов других пользователей.

По данным некоторых СМИ, профиль @Surfermom77 имеет некоторые признаки автоматизации, что могло стать причиной блокировки. В самой же компании Twitter временную блокировку твита Дональда Трампа объяснили техническим сбоем.