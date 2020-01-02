Бундесвер не готов к войне

Люфтваффе располагает лишь двадцатью боевыми вертолетами, пригодными для полетов. Таковы данные из секретного доклада министерства обороны Германии. О нем сообщила газета Bild. Упомянутая проблема немецкой армии - не единственная. Германия не готова к войне.
На балансе военной авиации Германии находятся 152 боевых вертолета. К полетам готовы лишь 20 из них.
«В эксплуатационной готовности лишь восемь вертолетов Tiger из 53», — сообщила газета Bild: «Кроме того, к полетам готовы 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина заключается в том, что компания Airbus Helicopters Deutschland не может осуществить своевременный технический осмотр бортов».
Связанный с низким уровнем обеспеченности немецкой армии скандал разгорается не в первый раз. Немецкая пресса уже писала, что Бундесверу не хватает боеспособных танков и бронемашин. Есть проблемы с флотом. Кроме того, немецким армейцам не хватает бронежилетов, запчастей.
Пересказ проблем немецкой армии процитировало агентство ТАСС.