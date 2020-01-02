Бундесвер не готов к войне

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2 января 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: ТАСС

фото globallookpress.com/ Ralf Hirschberger

Люфтваффе располагает лишь двадцатью боевыми вертолетами, пригодными для полетов. Таковы данные из секретного доклада министерства обороны Германии. О нем сообщила газета Bild. Упомянутая проблема немецкой армии - не единственная. Германия не готова к войне.

На балансе военной авиации Германии находятся 152 боевых вертолета. К полетам готовы лишь 20 из них.

«В эксплуатационной готовности лишь восемь вертолетов Tiger из 53», — сообщила газета Bild: «Кроме того, к полетам готовы 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина заключается в том, что компания Airbus Helicopters Deutschland не может осуществить своевременный технический осмотр бортов».

Связанный с низким уровнем обеспеченности немецкой армии скандал разгорается не в первый раз. Немецкая пресса уже писала, что Бундесверу не хватает боеспособных танков и бронемашин. Есть проблемы с флотом. Кроме того, немецким армейцам не хватает бронежилетов, запчастей.

Пересказ проблем немецкой армии процитировало агентство ТАСС.