Анатолий Вассерман назвал главную особенность новогоднего обращения Путина

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2 января 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

kremlin.ru

Телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Он отметил, что большую часть выступления президент уделил 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вассерман уверен: то, что президент начал говорить об этом событии за полгода, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян. Также Анатолий рассказал о противоречиях в российском обществе, которые связаны с войной. По его мнению, общество не должно ставить клеймо на социализме, несмотря на ошибки идеологии. Тогда удастся восстановить психологическую целостность.

Владимир Путин в своем обращении к россиянам 31 декабря сказал: «В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошёл через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!».