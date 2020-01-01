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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Песков назвал главные достижения и неудачи 2019 года

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков назвал главные достижения и неудачи 2019 года
фото: Дмитрий Песков, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главные достижения и неудачи 2019 года. По его словам, главным является "благосостояние людей", поэтому выделить какое-то одно событие достаточно сложно.

"Говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение …несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой существует российская экономика и социальная система, они абсолютно сохраняют свою устойчивость", - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом главной неудачей прошлого года Песков назвал недостаточный темп роста экономики РФ. По его словам, есть много возможностей "наверстывать" эти темпы в следующих годах.

БА

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