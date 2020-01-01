Зеленский надоумил «бывших» лишать гражданства «ватников»

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1 января 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: facebook

Владимир Зеленский на скриншоте youtube-видео

Новогодняя речь украинского президента спровоцировала скандальные заявления. Экс-депутат Верховной Рады Николай Томенко предложил лишать гражданства «ватников». Его заявление опубликовано на facebook.

В новогоднем обращении к украинцам Зеленский пытался объединить всех граждан. Он говорил, что нет разницы у кого, какие взгляды.

«В паспорте нет строки "ватник" или "бандеровец". Есть графа: украинец», — стало главным заявлением речи Зеленского. За этот месседж тут же зацепились «бывшие».

«Малороссы» или «ватники» не могут быть гражданами Украины», — написал у себя на странице бывший депутат украинского парламент Николай Томенко: «Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции».