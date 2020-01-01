В Киеве националисты хотят пройти факельным шествием 1 января

Мрачным факельным шествием украинские националисты хотят отметить 1 января. Так они празднуют день рождения Бандеры.
Это одна из самых странных традиций. Толпы националистов выходят на улицы и шествуют длинной колонной с горящими факелами в руках.
В исторической науке факельное шествие ассоциируется с фашистской Германией. В 1938 году гитлеровская молодежная организация организовала акцию по сожжению книг. Немецкие студенты прошли по улицам нескольких десятков городов с факелами в руках.
В современной Украине факельные шествия стали символом националистического движения. Первого января националисты пройдут с факелами по улицам Киева. Акция назначена на шесть часов вечера.