В Киеве националисты хотят пройти факельным шествием 1 января

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1 января 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

факельное шествие украинских националистов на фото globallookpress/ Tarasov

Мрачным факельным шествием украинские националисты хотят отметить 1 января. Так они празднуют день рождения Бандеры.

Это одна из самых странных традиций. Толпы националистов выходят на улицы и шествуют длинной колонной с горящими факелами в руках.

В исторической науке факельное шествие ассоциируется с фашистской Германией. В 1938 году гитлеровская молодежная организация организовала акцию по сожжению книг. Немецкие студенты прошли по улицам нескольких десятков городов с факелами в руках.

В современной Украине факельные шествия стали символом националистического движения. Первого января националисты пройдут с факелами по улицам Киева. Акция назначена на шесть часов вечера.