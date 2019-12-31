Киев отказался считать волынскую резню геноцидом

//Политика 13+

31 декабря 2019, 17:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: интервью с Дробовичем

Антон Дробович на фото с его фейсбук-странички

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон Дробович договорился до того, что сказал о том, что они по одну сторону баррикад с поляками. Скандальное признание прозвучало в интервью украинского чиновника.

Антон Дробович совсем недавно возглавил институт Национальной памяти. Он выдал новую трактовку новых властей Украины. Польский сейм признал Волынскую резню геноцидом. Дробович уличил парламентариев в некорректной трактовке.

«От такого обобщения нет пользы ни полякам, ни украинцам», — заявил Дробович: «Должен быть паритет, основанный на научных фактах и уважении человеческого достоинства. Не следует заниматься конкуренцией жертв. Я бы не назвал это польско-украинской войной. Думаю, мы с поляками по одну сторону баррикад, если выступаем за человеческое достоинство и справедливость».

Проблема официального Киева в том, что все это — реверансы в адрес современных украинских националистов. Бандера и Шухевич убивали поляков, белорусов, украинцев. Поэтому они являются преступниками. Для Польши в том числе.

В Киеве националисты называют упомянутых преступников героями. Это возмущает граждан Польши. Именно поэтому они бьют простых украинцев. Находясь в Польше они уже вынуждены называть себя россиянами или белорусами. На реверансы Дробовича полякам плевать.