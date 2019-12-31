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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленского пристыдили за оскорбление «беркутовцев»

, 15:05 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: facebook Зеленского

Зеленского пристыдили за оскорбление «беркутовцев»
Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil_Shamkin

Президент Украины изменил риторику. Он перестал поносить бойцов «Беркута». Это произошло после скандала, разгоревшегося из-за заявлений Зеленского в аэропорту. Там он выступал с речью, посвященной обмену удерживаемыми лицами.

«Если бы мне предложили обменять сто беркутовцев на одного разведчика, я бы это сделал». Именно это заявление и стало скандальным. Украинский президент унизил бойцов спецназа.

Адвокаты «беркутовцев» тут же написали открытое письмо, в котором пояснили, что суд над их подзащитными длится пять лет. Их никто ни в чем обвинить не смогли даже при Порошенко. Сама цитата Зеленского тут же стала поводом для обсуждений.

«То есть, 100 граждан Украины отдал бы в «плен», чтобы освободить из «плена» одного гражданина Украины? Вы понимаете, что такое заявление — это дно? Кроме патриотов майдана других граждан Украины для Зеленского не существует. Поздравляю, новая команда нас уже поделила на сорты», — написал один из украинских экспертов Александр Скубченко.

«Для Зеленского одни украинцы — это "наши люди". А другие украинцы (беркутовцы) - это просто "обменный фонд", за счёт которого будут освобождать «наших людей», — дополнил Скубченко главный редактор издания Strana.ua Игорь Гужва.

Судя по всему, Зеленский услышал критику. Сейчас он уже брызжет подкорректированной риторикой.

«Если будет в этой необходимости, я, не стесняйтесь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был - воин, скаут, журналист, активист или просто патриот своей родины», — утверждается на официальной facebook-страничке Зеленского теперь.

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