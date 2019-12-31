Что ждет Зюганова в год Крысы?

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31 декабря 2019, 14:14 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Геннадий Зюганов, globallookpress.com, © Alexei Druzhinin

Бессменному лидеру КПРФ Геннадию Зюганову предстоит непростой год. Он фактически оказался между двух огней. Соратники уговаривают его уйти, власть же убеждает остаться.

В политологических кругах в конце года Свиньи вновь зациркулировали разговоры, что Геннадий Андреевич Зюганов, патриарх российской коммунистической политики, собрался на покой по личным мотивам. Говорят, что он устал быть мальчиком для битья со стороны администрации президента и приближенных СМИ. Да и возраст, а Зюганову в 2020 году стукнет 76 лет, не способствует активной политической борьбе с «оккупационным режимом».

Еще год назад говорили, что Геннадий Зюганов уйдет красиво на очередном отчетно-выборном съезде КПРФ, который состоится в 2021 году. Но проблема в том, что в том же году пройдут очередные выборы в Госдуму и партия может не успеть развернуть революционную агитацию.

Как рассказали «АН» в коммунистических кругах, главная задача для КПРФ «отгрызть как можно больше голосов у окончательно одряхлевшей «Единой России». А с Геннадием Андреевичем это не получится, и это все в партии понимают».

«Еще одна проблема в том, что поляна рядом с ним вытоптана. Нет ярких людей. Андрея Клычкова сослали в Орел, Грудинину не до политики. Одни «серые» остались», - говорит российский коммунист.

Поэтому в партии и созрела умная мысль – поменять партийного начальника хотя бы за год до выборов в парламент, чтобы успеть хотя бы как-то раскрутить новые лица. Благо, говорят, и он сам не против. Но кроме тщетных поисков ярких личностей, соратники вождя натолкнулись на препятствие в лице той же АП.

Оказывается, что птенцы гнезда Вайно-Кириенко категорически против ухода «дядюшки Зю». Он зло привычное, встроенное в вертикаль и фортелей не выкидывает. Примерно такими словами чиновники объясняют свое противодействие. Поговаривают даже, что Зюганова тянут за какие-то крючочки и планируют выставить в виде боксерской груши на выборах президента в 2024 году. Ну, ей Богу, пожалели бы ветерана.

Вообще при всем тотальном контроле и зачистки политического болота, самый страшный сон любого чиновника министерства правды, что КПРФ возглавит не замазанный и неконтролируемый ими руководитель. В этом случае, ситуация не просто выйдет из-под контроля, а вылетит и придется бежать сломя голову во Внуково-3 и улетать в теплые края. Конечно, шанс этот минимален, но пока он сохраняется.