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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине назвали вызовы Зеленскому в 2020 году

, 16:58 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине назвали вызовы Зеленскому в 2020 году
военнослужащий ВСУ на позициях на скриншоте youtube-видео

Донбасс, земельная реформа и долг Украины станут ключевыми вызовами для президента Украины в следующем году. С такими прогнозами выступили украинские политологи.

Киевские эксперты оценивают деятельность Зеленского положительно. Хотя его рейтинг упал под конец года. Но он «не сделал лишних шагов». Из-за этого уровень доверия к нему оценивается на достаточно высоком уровне.

Следующий год для президента Украины станет достаточно сложным. Ему нужно будет принять ряд сложных решений.

Во-первых, Зеленскому нужно будет разгрести проблемы, связанные с «земельной реформой». Соответствующий проект вызвал волнения по всей стране. Этим уже воспользовалась Юлия Тимошенко, которая оседлала конек национальных интересов. Кроме того, украинский лидер должен будет заниматься проблемой государственного долга. Он стал наследием Порошенко.

Самой сложной проблемой станет Донбасс. В целом общество уже хочет окончания войны. Этому противятся националисты, а также спонсоры Майдана. В официальном Киеве сильно влияние Сороса. Этот финансист обязательно вмешается в процесс мирного урегулирования военного конфликта.

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