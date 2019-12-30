Майк Помпео и Владимир Зеленский встретятся в Киеве 3 января

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30 декабря 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и украинский президент Владимир Зеленский встретятся в Киеве 3 января 2020 года.

Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в Госдепе. Кроме того, уточняется, что Майк Помпео в рамках своего визита в Киев проведет встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Министерства обороны страны Андреем Загороднюком.

Ранее в Госдепартаменте анонсировали визиты Помпео в Казахстан, Белоруссию, на Украину и Кипр.