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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Майк Помпео и Владимир Зеленский встретятся в Киеве 3 января

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Майк Помпео и Владимир Зеленский встретятся в Киеве 3 января
президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и украинский президент Владимир Зеленский встретятся в Киеве 3 января 2020 года.

Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в Госдепе. Кроме того, уточняется, что Майк Помпео в рамках своего визита в Киев проведет встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Министерства обороны страны Андреем Загороднюком.

Ранее в Госдепартаменте анонсировали визиты Помпео в Казахстан, Белоруссию, на Украину и Кипр.

ЕТ

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