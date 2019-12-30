Путин не поздравил Зеленского с Новым годом?

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30 декабря 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: пресс-служба Президента РФ

Владимир Зеленский в сценке студии "95 квартл" на скриншоте youtube-видео

Президент России направил ряд новогодних телеграмм в адрес лидеров других стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Владимир Путин поздравил Трампа, Меркель и Макрона, Маттарелле, Эрдогана, Си Цзин Пина, Мун Чжэ Ина, Нетаньяху, Ковинду… А Зеленского не поздравил.

Официальное сообщение выглядит, как сарказм. На фоне заявлений о полной изоляции России, оно похоже на издевательство над скептиками. Семь страниц текста с упоминанием лидеров и ведущих политиков более 40 стран.

Трампу Путин напомнил, что Россия и США «исторически несут особую ответственностьза обеспечение глобальной безопасности и стабильности. Меркель он благодарит за ряд совместных проектов. Макрона — просто, за сотрудничество.

Зеленскому из общего пирога новогодних поздравлений Путина, предположительно, не досталось ничего. По крайней мере, тот не упомянут.

«Не все лидеры вошли в сообщения», — пояснил пресс-секретарь российского президента: «при необходимости информация будет добавлена».

Дмитрий Песков обещал, если будут какие-то изменения в повестке, дополнительный текст будет внесен.

Не исключено, что Кремль направил поздравительные телеграммы лидерам всех стран на планете. Просто, некоторых не упомянули. И президент Украины всего лишь составил компанию другим лидерам, не упомянутым в официальном сообщении. Глав Монголии, Северной Кореи, Уругвая и Зимбабве в списке адресатов для поздравлений тоже нет.