Пушков припомнил Польше ее сотрудничество с Гитлером

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30 декабря 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Об этом сегодня заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter. Премьер Польши поспорил с Путиным, обвинив СССР в союзе с фашистами

Так Пушков отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом" и обвинившего президента России Владимира Путина в сознательной лжи.

По словам Пушкова, Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила часть Чехословакии и всячески набивалась в союзники к Адольфу Гитлеру. Гитлер же не предполагал Польши на карте Европы.

Таким образом, по мнению российского сенатора, в настоящий момент любые претензии официальная и не только Варшава должна предъявлять лишь "своей довоенной элите", но никак не Российской Федерации или бывшему СССР.