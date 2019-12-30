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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков припомнил Польше ее сотрудничество с Гитлером

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков припомнил Польше ее сотрудничество с Гитлером
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Об этом сегодня заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter. 

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Так Пушков отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом" и обвинившего президента России Владимира Путина в сознательной лжи.

По словам Пушкова, Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила часть Чехословакии и всячески набивалась в союзники к Адольфу Гитлеру. Гитлер же не предполагал Польши на карте Европы.

Таким образом, по мнению российского сенатора, в настоящий момент любые претензии официальная и не только Варшава должна предъявлять лишь "своей довоенной элите", но никак не Российской Федерации или бывшему СССР.

АС

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