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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин по телефону поблагодарил Трампа

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Путин по телефону поблагодарил Трампа
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Главы Российской Федерации и Соединенных штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Лидер российского государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Президенты условились продолжить сотрудничество по борьбеы с терроризмом.

Кроме того, мировые лидеры также обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Как отметили в Кремле, телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись по инициативе российской стороны.

АС

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