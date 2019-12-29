Путин по телефону поблагодарил Трампа

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29 декабря 2019, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Главы Российской Федерации и Соединенных штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Лидер российского государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Президенты условились продолжить сотрудничество по борьбеы с терроризмом.

Кроме того, мировые лидеры также обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Как отметили в Кремле, телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись по инициативе российской стороны.